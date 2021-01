Greco offende la città? Maggioranza: “Sue dichiarazioni stravolte, è un attacco mirato”

“La maggioranza che sostiene il sindaco non ha mai rifiutato e non intende rifiutare il dibattito ed il confronto politico, ritenendoli il vero sale della democrazia – aggiungono – ma non è più disposta a subire insulti che spesso sfociano in offese assolutamente intollerabili”. Non le richiamano direttamente, ma pare che anche le reazioni sul caso Morselli possano rientrare nel novero di quella che definiscono “politica dell’insulto”. Sulle ultime dichiarazioni del sindaco, la maggioranza tocca nuovamente il tasto della strumentalizzazione politica. “Stravolgere le dichiarazioni del sindaco al punto da manipolarle omettendo la parte della sua lunga intervista nella quale ha ringraziato quella parte sana della città e che oggi paga un prezzo altissimo per l’irresponsabilità di tanti è un’offesa non solo per le istituzioni – concludono – ma un’offesa all’intelligenza della città che non merita di essere strumentalizzata. Riteniamo che per superare questo momento di grave crisi, forse il più drammatico degli ultimi anni, occorre serietà, compostezza e capacità di dialogo con tutta la società. Per questo chiediamo comprensione, rispetto e dialogo costruttivo tra la città e le istituzioni impegnate in questi mesi ad assumere decisioni delicate a tutela della salute dei gelesi”. Il dialogo con l’opposizione, nonostante l’emergenza, pare una strada decisamente tortuosa, ma probabilmente i pro-Greco pensano che possano esserci anche altri fattori di “disturbo”, dall’esterno. Il clima politico è rovente e i consiglieri del sindaco cercano di fare quadrato. La loro, da tempo, è una convivenza non sempre facile, ma tra pandemia e nuove strategie, il contesto potrebbe rapidamente mutare, in attesa di ulteriori sviluppi.