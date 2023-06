“Greco ostaggio di Pd e progressisti”, centrodestra: “Dimissioni bluff, non prendiamo lezioni moralità “

L’opposizione di centrodestra reputa che Greco si stia muovendo come in un “gioco”. “Prima ancora che saranno revocate le dimissioni, subito dopo la tenue brezza che porterà il parere dei revisori, il sindaco dimissionario ha scelto di muovere un altro passo nello scacchiere di quello che reputa, evidentemente, un gioco, motivare la sua decisione. Lo ha fatto in aula con due righe lette per interposta persona, non perché assente alla seduta ma perché declinatosi volontariamente alla contumacia, disdegnando di rendere conto ai consiglieri eletti dal popolo per vigilare, controllare ed indirizzare la loro vita amministrativa e politica, che in quel momento stavano dibattendo del futuro della città, assumendosene enormi responsabilità. Ma lo ha fatto anche per mezzo della stampa – dicono inoltre – mettendo in dubbio la competenza dei vertici regionali e nazionali dei partiti che ci onoriamo di rappresentare e di essere portavoce, trascendendo in forma e sostanza, come suo costume, offendendo e calpestando i principi di buon senso ma anche l’intelligenza dei componenti di un’intera coalizione. L’aplomb istituzionale non è mai stato il suo forte e ancora una volta ha sgualcito la dialettica politica, ma noi non ricambieremo la bassezza, seppure i presupposti per una legittima controffensiva di pari forma e sostanza vi siano tutti, presupposti che fanno di lui un immeritevole professore della questione morale”. Dal centrodestra arriva una stoccata proprio sulla questione morale che l’avvocato Greco, anche questa mattina, ha citato nel corso di una conferenza stampa. “Del resto è un sindaco dimissionario, costituisce già il passato, noi stiamo lavorando per il futuro, a prescindere da una eventuale possibile reviviscenza che dovrebbe ben giustificare, se dice di essersi dimesso per il bene della città non si riesce ad immaginare perchè dovrebbe voler tornare. Ci preme solo sottolineare e ribadire – concludono -con orgoglio, l’unità di un centrodestra che non lo riconosce, tanto da non avere arretrato di un passo sulla sfiducia. Le sue opportunistiche prese di posizione politica esprimono solo personali auspici di comodo, che non trovano riscontro né nel centrodestra locale ne in quello regionale. Noi abbiamo vinto la nostra battaglia, lui farà quello che ha sempre fatto in questi quattro anni ovvero tirerà a campare”. Greco e il centrodestra parlano lingue politiche del tutto incompatibili e l’alleanza non vuole più saperne dell’avvocato.