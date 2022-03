Greco-Pd, il sindaco chiama i dem: “Incontriamoci per rilancio industria e agricoltura”

Gela. Il rilancio industriale e quello del comparto agricolo possono essere un trampolino, forse anche per una nuova fase politica. Il sindaco Lucio Greco, già dopo la prima proposta avanzata dai dem, certi che si possa costruire un “fronte comune”, aveva dato disco verde. Ora, ribadisce il concetto, dopo giorni di botta e risposta tra gli stessi democratici e i civici di “Una Buona Idea”, parte consistente della maggioranza. Per Greco, il dialogo con i dem ha le basi per svilupparsi. Si dice pronto ad incontrarli. “L’interesse per la città occupa il primo posto nella mia agenda politica e deve prevalere su qualsiasi altra considerazione di natura partitica. L’apertura del Pd e la sua disponibilità a confrontarsi su temi fondamentali per lo sviluppo della città non possono non ricevere una responsabile apertura e una seria disponibilità al dialogo, da parte mia. Confrontarsi, in un momento oltretutto così grave per l’attuale crisi politica che investe in particolar modo il nostro Meridione – dice il sindaco – diventa un obbligo per chi riveste ruoli istituzionali. La dialettica politica e le diverse prospettive partitiche, seppure comprensibili, non possono, però, ostacolare gli obiettivi che intendo raggiungere. Per questo, mi dichiaro disponibile ad incontrare i vertici del Pd, nella speranza che, su temi come l’agricoltura e l’industria, si possano trovare punti di convergenza, utili per la città”. L’avvocato non usa troppi giri di parole né tatticismi e vuole un tavolo, come proposto dal segretario cittadino del Pd Guido Siragusa. A questo punto, un primo incontro potrebbe tenersi a breve, dopo che negli ultimi mesi non sono mai mancati gli affondi dei democratici, che poco hanno condiviso le decisioni amministrative del sindaco e della sua giunta.