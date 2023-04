Greco prende l’iniziativa, convocati consiglieri e partiti: tavolo sulla crisi finanziaria

L’avvocato Greco adesso tenterà di far ravvedere il gruppo della sfiducia ma anche di convincere definitivamente le forze che non si sono ancora schierate. Per l’amministrazione comunale, una fine anticipata al culmine dell’emergenza dei conti rischia di aprire una fase di totale incertezza. Se sindaco e giunta cadessero adesso, tutto passerebbe nelle mani di un commissario regionale ma senza alcuna garanzia di elezioni a breve scadenza. I trenta giorni appena concessi dalla Corte dei Conti potrebbero aprire la strada verso un “patto” non scritto tra l’amministrazione e le forze politiche, magari per congelare la mozione e andare avanti verso i correttivi. Prendere in carico un Comune gravato da conti in rosso e con l’attenzione fissa dei magistrati contabili potrebbe azzoppare fin dall’inizio ogni intento amministrativo anche del successore dell’avvocato Greco. Sono tutti elementi sui quali avviare valutazioni e il sindaco ha deciso di farlo convocando consiglieri e partiti.