Greco ritira atto Ghelas, “non è sconfitta politica”: opposizione contesta, “è propaganda”

Gela. Il nuovo contratto Ghelas è stato ufficialmente ritirato. Questa mattina, in apertura del consiglio comunale, il sindaco Lucio Greco ha comunicato la decisione all’intera assise civica, riunita in remoto. “Ci sono dubbi da valutare – ha spiegato il primo cittadino – sono da superare incongruenze”. Per Greco, però, “non è una sconfitta politica”. “Ho letto di richieste dell’opposizione, per un passo indietro dell’amministratore della Ghelas – ha proseguito – non ha logica. E’ stato fatto un lavoro di risanamento che è sotto gli occhi di tutti. Ghelas ha svolto ulteriori servizi a supporto, che si sono rivelati importanti”. Con il ritiro del contratto, si andrà verso una proroga tecnica “presumibilmente di novanta giorni”, ha aggiunto Greco. “Chiederò approfondimenti e maggiore concentrazione ai dirigenti – ha aggiunto – nessuna negatività”. Il sindaco ha insistito sul fatto che la maggioranza non abbia incassato alcuna “sconfitta politica” e allo stesso tempo ha confermato la sua fiducia al manager della municipalizzata, Francesco Trainito. “Dobbiamo ragionare di risanamento e ampliamento, se sarà possibile – ha detto ancora – anche con nuove assunzioni, nel rispetto della legge. Quando ci siamo insediati per la società era stata presentata una richiesta di messa in liquidazione”. Ritirando l’atto, sembra che il sindaco abbia voluto dar seguito ai pesanti dubbi sollevati dalla sua stessa maggioranza, anzitutto sulla documentazione a supporto del contratto. Però, ha voluto marcare una certa consapevolezza politica, anzitutto difendendo l’operato del manager, che sembra sia stato messo in discussione, invece, da alcuni gruppi di maggioranza. La bagarre si è scatenata quando il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito ha disposto di proseguire con l’ordine del giorno, senza aprire al dibattito con l’opposizione. La grillina Virginia Farruggia, che negli ultimi giorni aveva proprio chiesto “un passo indietro” di Trainito, ha confermato il “fallimento del management” della municipalizzata. “Quello del sindaco è un atto di responsabilità, ma rimangono tutti i problemi irrisolti di una Ghelas, che invece non opera con trasparenza”, ha proseguito. Il resto dell’opposizione, che premeva per intervenire, ha contestato la gestione dei lavori da parte di Sammito. “La solita propaganda concessa al sindaco”, hanno protestato il capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra e quello di Fratelli d’Italia Sandra Bennici.