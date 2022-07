Greco-Sammito, gelo istituzionale dopo il botta e risposta: tentativi di distensione?

Gela. Lo strappo politico è stato netto, con pochi precedenti nei rapporti tra il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito e il sindaco Lucio Greco. Dopo l’affondo dell’avvocato che ha contestato la strategia dell’abbandono dell’aula consiliare, addebitata all’opposizione, il presidente del civico consesso ha parlato di un intervento “inopportuno”, facendo riferimento ad una sorta di linea di demarcazione istituzionale superata dal primo cittadino. Greco, a sua volta, non ha fatto passare sotto silenzio la presa di posizione di Sammito, fino ad ipotizzare “interessi politici” e non solo. Il gelo istituzionale ha sostanzialmente segnato le interlocuzioni tra l’avvocato Greco e il presidente Sammito, che da anni condividono lo stesso percorso politico. Qualche segnale di distensione, seppur informale, c’è stato ieri sera, nel corso della cerimonia per il “Timone d’argento”, organizzata dal Club Nautico. C’erano diversi esponenti politici e istituzionali. Greco e Sammito si sono salutati. Il presiedente non ha voluto commentare le dichiarazioni del sindaco. “Per me non è successo niente”, si limita a dire brevemente anche per evitare che la vicenda politica possa avere altri strascichi. Greco, probabilmente, non si sarebbe atteso un richiamo di quel tipo da uno degli alleati di riferimento, che farà parte della lista di Forza Italia per le prossime regionali. Allo stesso tempo, Sammito ha dovuto fare i conti con una replica dai toni aspri, sia su un piano politico che extraistituzionale.