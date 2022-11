“Greco scarica responsabilità per coprire errori”, Fasulo: “Su rifiuti ha raddoppiato i costi”

Gela. Sui conti dell’ente comunale, il sindaco Lucio Greco è stato chiaro. I tanti problemi nella chiusura del bilancio di previsione sono retaggio di precedenti amministrazioni. “Quelle Fasulo e Messinese”, ha spiegato ieri. In queste settimane, dopo il parere negativo dei revisori dei conti, la questione è ritornata all’ordine del giorno e le verifiche sono in corso. “Il sindaco Greco cerca di nascondere scelte sbagliate, scaricando le responsabilità sugli altri – dice l’ex sindaco Fasulo – vuole coprire errori ed inefficienze”. L’ex primo cittadino esclude categoricamente che le difficoltà attuali possano richiamare passi mossi dalla sua amministrazione. “Quando ci siamo insediati – dice ancora – l’ente arrivava da un dissesto dell’anno precedente. Siamo riusciti a portare il Comune alla stabilità economica. Quando era ancora sesta stella, fu proprio l’attuale sindaco a dichiarare, invece, che avremmo fatto meglio ad occuparci di altro e non dei conti. Noi abbiamo proseguito nell’azione di risanamento e i risultati ci hanno dato ragione. Ora, invece, Greco dice il contrario di quello che sosteneva quando era sesta stella. Non si può governare una città scaricando sistematicamente le responsabilità sui predecessori”. L’avvocato Fasulo è ancora più preciso, quando si riferisce alle voci di bilancio che sono tradizionalmente tra le più insidiose. “Sui rifiuti è stata l’attuale amministrazione a raddoppiare i costi e a peggiorare il servizio – spiega – il sindaco aveva detto che avrebbe fatto di tutto per affidare la gestione ad una società diversa dalla Tekra, che invece sta proseguendo le attività. La nostra amministrazione ha gestito il servizio con la differenziata spinta solo per pochi mesi, ma siamo comunque riusciti ad espletare la gara, cosa che il sindaco Greco non è ancora riuscito a fare dopo quasi quattro anni di gestione amministrativa. Non ha cambiato nulla. Sosteneva che avrebbe rivoluzionato la macchina burocratica, ma i dirigenti sono sempre gli stessi. Evidentemente, non avevamo fatto scelte sbagliate”.