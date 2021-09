Greco sceglie D’Aleo, nominato esperto: “Si occuperà di questioni giuridiche”

Gela. Avevamo già riferito, alcuni mesi fa, che i contatti erano in corso. Alla fine, si è concretizzato il rapporto che legherà il sindaco Lucio Greco all’avvocato Giuseppe D’Aleo, ex assessore all’urbanistica durante la sindacatura Fasulo. D’Aleo aveva avanzato l’interesse a collaborare con l’amministrazione e ora arriva il provvedimento firmato da Greco. D’Aleo, che negli ultimi anni, per scelta, non ha avuto esperienze di politica attiva, ha comunque sostenuto la coalizione di centrodestra, nel corso delle amministrative di due anni fa. Ora, però, mette a disposizione la sua professionalità e si occuperà di questioni giuridiche. E’ stato nominato esperto, anche con incarico relativo alle vicende affrontate dall’ufficio di gabinetto del primo cittadino. L’incarico verrà coperto con una somma mensile di duemila euro. La presenza del professionista si affianca a quella dell’altro esperto che collabora con l’avvocato Greco, l’ingegnere Pietro Inferrera.