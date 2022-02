“Greco sempre più solo”, Siragusa: “Ha preferito Mancuso e manuale Cencelli per i posti”

Gela. “La città è stanca di assistere alle solite liti per l’assessorato. Quattro mesi fa, al sindaco avevamo proposto un governo di alto profilo, invece ha scelto i numeri in consiglio e il manuale Cencelli per i posti”. Il segretario cittadino dem Guido Siragusa prende spunto dalla nuova crisi di giunta, vidimata politicamente dalle dimissioni dell’ingegnere Giovanni Costa (ex assessore in quota “Liberamente”), per rilanciare tutte le criticità, che poi portarono il Pd a lasciare la giunta e la maggioranza. “Questo doveva essere il periodo del rilancio – dice Siragusa – invece, conosciamo bene tutti i fondi persi dall’amministrazione o tagliati, come per il “Patto per il sud”, per le compensazioni minerarie o per la darsena commerciale, ma nessuno ha ancora visto quelli dei quali parla Greco. Dei temi strategici si sono perse le tracce. Non si parla più di rilancio industriale, di yard e di hub del Mediterraneo. Niente, neanche sul piano della creazione di nuove opportunità occupazionali. Ogni tanto, qualche parola da campagna elettorale arriva sull’area di crisi e sul protocollo di intesa. Sono sotto gli occhi di tutti i disastri che stanno affossando la sanità locale. Bisognava dare centralità al servizio idrico e invece nulla è cambiato. Quello del sindaco Greco è un governo della città di corto respiro. Preferisce gestire gli equilibri, con i posti in giunta. Non è un caso che l’ennesima crisi di giunta nasce dalle manutenzioni stradali. Praticamente, stiamo parlando di ordinaria amministrazione. Sarà impossibile arrivare a toccare i veri temi dello sviluppo di questo territorio”. Su un piano anche politico, per Siragusa l’atteggiamento del sindaco potrebbe causare altre conseguenze. “Il sindaco è orientato solo a mantenere i rapporti con il parlamentare regionale di Forza Italia Michele Mancuso, si è schiacciato su questo rapporto – aggiunge Siragusa – così facendo, la città potrebbe anche perdere la propria rappresentanza all’Ars”. I dem, che hanno del tutto preso le distanze dall’avvocato, confermano la disamina che li portò fuori dalla giunta.