“Greco si dimetta”, M5s, Rinnova e Giudice: “Centrodestra e Pd responsabili del fallimento”

Gela. La sfiducia non la condivideranno né con il centrodestra (una parte del quale ha sostenuto l’attuale sindaco Lucio Greco) né con il Pd, che fa fatica a trovare una linea interna. Nelle prove di polo progressista locale, sono ancora i consiglieri Virginia Farruggia (M5s), Alessandra Ascia (Rinnova) e l’indipendente Paola Giudice a ribadire che la giunta dell’avvocato non ha più le basi per andare avanti. “Riteniamo che non esiste più nulla di questa amministrazione e se questo sindaco vuole un briciolo di bene alla città si dimetta e ci tolga dall’imbarazzo”, dicono. Grillini, esponenti di “Rinnova” e l’indipendente Giudice parlano ormai all’unisono e hanno preso le distanze da quello che sembrava un fronte della sfiducia piuttosto arcigno. I progressisti, invece, non accettano di fare da spalla né al centrodestra né al Pd. “Come volevasi dimostrare, ma non vi era alcun dubbio, emergono in modo chiaro le continue contraddizioni di questa amministrazione e del centrodestra locale. Infatti – spiegano – dopo avere governato con questo sindaco per ben tre anni e mezzo, Forza Italia, come poco prima le new entry di Fratelli d’Italia tra le fila dell’opposizione, lascia la giunta e abbandona la nave di un’amministrazione ormai alla deriva, come se questo bastasse a scrollarsi di dosso le responsabilità del fallimento. È evidente che ci abbiamo visto bene quando abbiamo parlato di ambiguità di un centrodestra che si fingeva spaccato in città ma che a Palermo e Roma già prendeva decisioni per programmare le prossime scadenze elettorali a discapito sempre della città”. Non porgono alcuna mano neanche ai dem, che anzi considerano in piena confusione politica.