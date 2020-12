Greco sostiene Morselli sul caso rifiuti, “Se i quadri…”: “Difende l’indifendibile”

Gela. La difesa “politica” di ieri che il sindaco e la giunta hanno garantito al consigliere comunale Romina Morselli, multata per abbandono di rifiuti a Manfria, sta suscitando parecchio clamore anche sui social, dopo quanto documentato dal tg di Telegela. L’avvocato Greco non ha mancato di denunciare un possibile piano per “incastrare” un suo consigliere di riferimento e ha attaccato chi proprio dai social sta mettendo in discussione la linea della sua amministrazione sui rifiuti. Tanti chiedono coerenza al sindaco, che più volte ha tuonato contro chi viola la legge, abbandonando rifiuti lungo le strade. La difesa senza se e senza del consigliere non è piaciuta agli amministratori della pagina facebook “Se i quadri potessero parlare gelese”, in prima linea nel denunciare il caso Morselli e a supporto della richiesta di dimissioni. Ritengono che Greco li abbia volutamente tirati in ballo, perché impegnati nel criticarlo rispetto al caso del suo consigliere di maggioranza. “Una presa di posizione, per noi inaspettata da parte del sindaco della “tolleranza zero”, verso coloro che sporcano in modo incivile il nostro meraviglioso territorio. Da cittadini ci sentiamo molto delusi dal fatto che il primo cittadino, dopo giorni di assordante silenzio, abbia comunicato alla città il suo pensiero e quello della sua amministrazione, cercando di difendere l’indifendibile, scagliandosi contro di noi come un nemico per consentirgli di uscire dall’imbarazzante situazione facendo del vittimismo. Dietro “Se i quadri potessero parlare gelese” ci sono ragazzi e ragazze che amano la loro terra e hanno sempre promosso iniziative atte a renderla un posto migliore. Tra le varie iniziative abbiamo anche appoggiato quella relativa alla Torre di Manfria. Malgrado questo – scrivono in una nota – veniamo accusati di essere vicini ad alcune partiti politici e di scatenare l’indignazione ad orologeria. Niente di più falso, chi segue la pagina sa benissimo che non facciamo e non abbiamo mai fatto sconti a nessuno, la forza di “Se i quadri potessero parlare gelese” è proprio aver messo insieme gente con idee politiche differenti, allo scopo di risultare sempre plurale”.