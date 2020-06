Greco-Spata, domani Cga valuta ricorsi in remoto: ancora scontro su elezioni 2019

Gela. I giudici del Cga, domani, saranno collegati in remoto per affrontare il ricorso presentato dalla coalizione di centrodestra, a guida leghista. Il candidato sconfitto alle amministrative dello scorso anno torna a chiedere l’annullamento dell’esito elettorale. Per i legali del salviniano Giuseppe Spata (rappresentato dagli avvocati Stefano Polizzotto e Antonietta Sartorio), l’alleanza dell’attuale primo cittadino Lucio Greco si sarebbe imposta al ballottaggio dello scorso anno, anche con il supporto di liste (almeno quattro) che non dovevano essere ammesse, a seguito di presunte irregolarità nella fase di sottoscrizione. Tesi che ad inizio anno è stata respinta dal Tar Palermo, ma che il gruppo di centrodestra torna a ribadire. I legali della coalizione del sindaco, gli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, già al Tar avevano chiesto che il ricorso venisse ritenuto irricevibile e oltre a costituirsi in vista del giudizio di domani hanno proposto ricorso incidentale. Hanno già dimostrato che in fase di sottoscrizione delle liste contestate furono rispettate le norme della legge regionale.