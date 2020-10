Greco, “su Morselli opposizione voleva destabilizzare…Ato? Si ripristina legalità”

L’avvocato ritorna sul cambio di guardia all’Ato rifiuti, quasi tracciando uno spartiacque tra il prima e il dopo e ancora una volta lanciando pesanti sospetti sulla gestione Panebianco, anche se l’ex commissario non viene mai citato direttamente. Greco spiega di essere “orgoglioso” della nomina di Giuseppe Lucisano, attuale commissario dell’Ipab “Aldisio” e suo candidato della prima ora. “Una nomina che mi fa ben sperare per il futuro – aggiunge – è una vicenda non di secondaria importanza perché quello dei rifiuti è un settore delicato, attorno al quale ruotano interessi politici ed economici non sempre limpidi e tali da attirare spesso l’attenzione della magistratura. Per questo ho difeso strenuamente la candidatura del dirigente Lucisano e per questo non ho esitato a scendere in polemica con i sindaci di Niscemi e Riesi che, a sorpresa, avevano fatto uscire dal cilindro un altro nome. Sono sicuro che il candidato da me scelto, competente e qualificato professionalmente nonché inattaccabile sul piano etico, saprà riportare la gestione dell’Ambito territoriale sulla strada della legalità e saprà dare i risultati che la comunità si aspetta. Certi fantasmi e certe operazioni oscure del passato da questo momento in poi devono sparire per sempre”. Greco dà la sensazione, soprattutto politica, che queste due ultime tappe l’abbiamo quasi rafforzato, tanto da spingerlo a ribadire concetti, soprattutto rispetto al sistema rifiuti, che hanno un peso non da poco.