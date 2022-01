Greco, “tamponi anche al PalaCossiga”: “Asp disponibile, fateli solo quando è necessario”

Gela. Il caos di contrada Bucazzi e le richieste che sono arrivate da una parte della sua stessa maggioranza, sembrano aver convinto il sindaco Lucio Greco ad assumere iniziative, anche in questa situazione di emergenza Covid. Con la curva dei contagi da coronavirus in netta e costante risalita, al punto da aver fatto toccare alla città vette mai viste, il sindaco cerca di contenere gli effetti negativi della quarta ondata, che sta investendo l’Italia intera. Dopo aver firmato l’ordinanza che sancisce la sospensione del mercato settimanale per domani, 4 gennaio, il primo cittadino si è messo immediatamente in contatto con la direzione sanitaria dell’Asp e, date le scene di caos che da giorni si riscomntrano in contrada Brucazzi, con file chilometriche ed estenuanti attese tra chi ha necessità di sottoporsi a tampone, ha proposto che un secondo punto in cui effettuare gli screening venga allestito all’hub vaccinale. Una proposta di questo tipo, la scorsa settimana, era stata avanzata dalla prefettura di Caltanissetta.