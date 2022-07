Greco tenta un piano straordinario di pulizia della città, giunta approva il suo atto di indirizzo

Gela. Divergenze, nell’ultimo periodo, ce ne sono state parecchie, proprio sul tema della necessità di una stretta a garanzia del maggiore decoro urbano, soprattutto con l’avvio della mostra sul mito di Ulisse. La giunta ha assicurato il proprio appoggio al sindaco Lucio Greco, che ieri ha ottenuto il sì degli assessori all’atto di indirizzo, destinato ai settori che dovranno disporre tutti i necessari interventi per un piano straordinario di pulizia della città. Dalla zona di Bosco Littorio e fino all’area a ridosso dell’ex Asi e ancora il centro storico e quartieri limitrofi come San Giacomo, fino ad arrivare a Macchitella e al lungomare Federico II di Svevia. Greco chiede ai settori ambiente e lavori pubblici “di prestare massima cura nel mantenimento delle migliori condizioni possibili in termini di decoro e pulizia anche delle aree circostanti i monumenti storici presenti sulle aree sopradette e delle zone cittadine tutte dove è presumibile possano affluire i visitatori richiamati dagli eventi culturali”, si legge nella delibera approvata dalla giunta. Nel piano straordinario che dovrà essere predisposto dai settori, attualmente retti dal solo dirigente Fabio Filippino, si ricomprendono tutti quei servizi che di fatto sono carenti, ad iniziare dal disserbo e dalla rimozione di sterpaglie ed erbacce. L’obiettivo è “l’eliminazione di qualunque tipo di rifiuto”, almeno nelle zone vicine ai siti archeologici e alla stessa mostra di Bosco Littorio. Il canovaccio però non cambia. Non ci sarà alcun via libera ad eventuali servizi aggiuntivi, che l’avvocato ha del tutto escluso fin dal momento dell’insediamento a Palazzo di Città. Con il provvedimento si dispone che sia il settore bilancio assicuri “la necessaria copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri di spesa, ove necessari per soddisfare le superiori esigenze, all’uopo anche con l’utilizzo di fondi straordinari disponibili all’amministrazione, trattandosi di soddisfare esigenze e finalità pubbliche impreviste e non rinviabili di assoluta importanza per il futuro stesso della intera comunità cittadina”.