“Greco? Troppe promesse agli elettori”, Scuvera: “Fdi è opposizione nessun dialogo con sindaco”

Gela. Erano a “MuovItalia19”, l’incontro politico promosso a Catania dal sindaco Salvo Pogliese, che ha radunato lo stato maggiore isolano di Fratelli d’Italia. Il gruppo locale del partito di Giorgia Meloni, dopo le amministrative perse al ballottaggio, riparte dal consigliere comunale Sandra Bennici e dai vertici locali, i coordinatori cittadini Salvatore Scuvera e Ignazio Raniolo e quello provinciale Angelo Cascino. “Stiamo crescendo – dice Scuvera che era stato designato come possibile assessore dell’eventuale giunta a guida leghista – c’è una classe politica locale nuova. A “MuovItalia19”, abbiamo avuto la possibilità di approfondire temi che riguardano anche il nostro territorio. Sul taglio dei fondi del Patto per il Sud il deputato Gaetano Galvagno si è impegnato a presentare un’interrogazione. Abbiamo fatto notare, inoltre, come le amministrazioni comunali siano sempre più in difficoltà, a causa dei tagli ai trasferimenti, regionali e nazionali”. Al momento, il centrodestra che in campagna elettorale si era compattato sul candidato leghista, poi sconfitto dal sindaco Lucio Greco, non sembra trovare l’amalgama. “Mi sembra che i consiglieri di centrodestra si muovano compatti – continua Scuvera – fuori dal municipio? In effetti, abbiamo chiesto di preparare iniziative congiunte, ma è normale che dopo le elezioni ognuno cerchi di interessarsi soprattutto al proprio gruppo. Noi ci vediamo almeno ogni venti giorni e il dialogo con il consigliere Bennici c’è”. Scuvera, ricalcando le orme del centrodestra all’assise civica, non esalta affatto l’azione amministrativa del sindaco Lucio Greco. “Nessuno ha la bacchetta magica per risolvere in pochi mesi questioni che si trascinano da decenni – aggiunge – purtroppo, quando si danno enormi aspettative agli elettori, allora la delusione è sempre maggiore. Diversi problemi potevano essere affrontati in maniera diversa, anche coinvolgendo l’opposizione. Penso ai palazzetti ancora chiusi, allo stadio o alla stessa questione idrica”.