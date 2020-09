“Greco vive nel suo ego”, Trainito: “Commissione esclusa da confronto con Asp e Eni”

Gela. Il sopralluogo di oggi in ospedale in vista del preventivato avvio dei cantieri della nuova terapia intensiva è diventato un caso politico, che mette per l’ennesima volta in subbuglio la maggioranza. Dal confronto tra il sindaco, i manager Asp ed Eni, sono stati esclusi i componenti della commissione consiliare sanità, che dal momento dell’insediamento seguono le vicende del “Vittorio Emanuele” e hanno anche spinto per il recente tavolo istituzionale, poi tenutosi in Comune. “Il sindaco continua a vivere nel suo ego – dice il presidente della commissione Rosario Trainito – ha dimostrato di non avere nessun garbo istituzionale. Non siamo stati coinvolti, nonostante la nostra commissione abbia certamente molte più competenze in materia. Stiamo lavorando da un anno su questi temi e più volte, pubblicamente, abbiamo chiesto iniziative ad Asp ed Eni, che ringraziamo per l’impegno”. Trainito e gli altri componenti Carlo Romano, Gaetano Orlando, Giuseppe Guastella e Sandra Bennici, contestano pesantemente la scelta di Greco.