Sindaco-Italia Viva, maggioranza se ne va dall’aula: pro-Greco vogliono confronto

Gela. L’accordo che il sindaco Lucio Greco ha chiuso con i renziani di Italia Viva lo considerano unilaterale e non condiviso. Questa sera, gran parte della maggioranza dell’avvocato, per protesta, ha lasciato l’aula del consiglio comunale, in apertura di seduta. Se ne sono andati i civici di “Una Buina Idea”, i consiglieri di “Liberamente”, i forzisti, l’indipendente Rosario Trainito e Valeria Caci del Popolo della famiglia. Una protesta plateale, seppur senza toni aspri. In maggioranza, si attende una vera verifica con il sindaco. Tanti aspettano una riunione, della quale si è di nuovo parlato negli ultimi giorni. L’accelerazione con l’ingresso ufficiale di Italia Viva e la conferma dell’assessore renziano Cristian Malluzzo, non sono piaciuti a molti pro-Greco, che ora vogliono un chiarimento politico. Il numero legale è saltato in aula, dove si doveva trattare una dei regolamenti appena giunti, e la questione si fa seria, perché hanno voltato le spalle al sindaco gruppi molto importanti negli equilibri dell’alleanza.