Green pass e mascherine, controlli delle forze dell’ordine: sanzioni per misure violate

Gela. I controlli delle forze dell’ordine proseguiranno anche nei giorni delle festività natalizie. Su tutto il territorio provinciale sono in corso le verifiche sul rispetto delle misure anti-Covid. Durante la settimana appena trascorsa, compresa tra il 13 dicembre e il 19 dicembre, le forze di polizia con l’ausilio della polizia locale hanno continuato a mettere in campo una stringente azione di controllo nelle arre urbane individuate dal piano ed in cui insistono attività ed esercizi per i quali è richiesto l’obbligo del green pass.