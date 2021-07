Green pass e misure anti-Covid, parte l’estate gelese: tutti gli eventi

Gela. Presentato nel pomeriggio, in conferenza stampa alla Pinacoteca comunale, il cartellone degli eventi che animeranno l’estate gelese fino al 17 settembre, nel pieno rispetto delle normative anticovid. E’ un ricco calendario di appuntamenti quello al quale ha lavorato l’assessore Cristian Malluzzo, coinvolgendo professionisti, associazioni e quartieri, e che non è stato possibile illustrare e fare partire prima a causa della proclamazione della zona rossa. Alla conferenza ha preso parte l’architetto Luigi Gattuso, direttore del parco archeologico, con il quale è in atto una proficua collaborazione finalizzata al recupero, alla valorizzazione e alla conoscenza del ricco patrimonio storico della città. Gattuso ha parlato di “un rapporto splendido e di reciproca collaborazione con il Comune”. Ha annunciato che il Museo della Nave sarà disponibile a breve e che i lavori a Bosco Littorio sono a buon punto. Insieme alle Mura Timoleontee e al borgo di Manfria diventeranno, così, il cuore della nuova Gela, quella aperta al turismo e alla cultura. Il sindaco Lucio Greco, in apertura del suo intervento, è voluto tornare sull’emergenza sanitaria, lanciando un nuovo appello alla vaccinazione e al rispetto delle regole anti-contagio. Quindi, un ringraziamento al direttore del parco archeologico “con il quale – ha detto – la collaborazione è sempre più forte. Vogliamo portare avanti insieme, anche con la soprintendenza, queste belle ed importanti iniziative, che possono fare di Gela, della sua storia e delle sue bellezze, una meta attrattiva unica nel suo genere. L’invito ai concittadini, pertanto, è proprio quello di restare in città, per rilanciare la nostra economia messa in ginocchio dalla pandemia. Abbiamo fatto il possibile, e ci auguriamo che quel che resta di questa bella stagione possa essere all’insegna della convivialità, della partecipazione e della rinascita dei nostri commercianti e dei nostri imprenditori locali”. “Animare i quartieri periferici e coinvolgerli – ha aggiunto Malluzzo – era l’obiettivo mio e del sindaco, l’abbiamo raggiunto e ne sono davvero felice. Accenderemo il teatro all’interno della scuola di Albani Roccella, piazza Russello con il suo anfiteatro naturale, piazza Roma, l’ex carcere, già sede della rassegna della musica colta, e Bosco Littorio con i “Mercoledì di cronaca”. Poi, moda nella scalinata di fronte al lido “La Conchiglia”, musica all’esterno della chiesa Madre e al lungomare, e, naturalmente, il parco archeologico, le Mura Timoleontee e Manfria, con i suoi tramonti spettacolari. Questo calendario è un condensato di teatro, opere classiche e grandi ospiti, come Mario Venuti, Natalie Caldonazzo, Enrico Guarneri, Michele Placido, Giobbe Covatta e il jazzista Claudio Fasoli solo per citarne alcuni. L’augurio è che la città apprezzi e riesca a ritagliarsi piccoli momenti di serenità in questa estate tanto difficile”. Partner ufficiale dell’estate gelese è Eni-Raffineria di Gela. Dal 6 agosto, per partecipare sarà necessario esibire il green pass e sarà chiesto di tenere la mascherina anche all’aperto, mantenendo il distanziamento. Già prima, in ogni caso, si vigilerà attentamente sull’osservanza delle regole anti-contagio.