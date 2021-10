Green pass, prefettura: “Controlli, ma mantenere protocolli aziendali e di settore”

Gela. Sul green pass, con l’approssimarsi del 15 ottobre, ci saranno controlli stringenti sul territorio, anche per evitare fatti come quelli di Roma, della scorsa settimana. E’ stato stabilito in prefettura, a Caltanissetta, nel corso di una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza. “L’uso del “green pass” costituisce una misura ulteriore a salvaguardia della salute, che non può far ritenere superati i vari protocolli aziendali e di settore”, precisano in una nota dell’ufficio di gabinetto. A coordinare la riunione, c’era il prefetto Chiara Armenia.