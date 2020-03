Gruppo di giovani sorpreso ieri sera a Macchitella, identificati e denunciati

Gela. Neanche il terzo Decreto in una settimana ha convinto alcuni irriducibili che l’aria è pesante e la situazione seria. Il coprifuoco non è stato inteso ed anche l’assenza di locali pubblici ha scoraggiato un gruppo di giovani, che stava tranquillamente in comitiva a scherzare per trascorrere qualche ora del proprio tempo a Macchitella.