Gruppo San Donato, collaborazione in campo sanitario tra Italia e Kenya

MILANO (ITALPRESS) – Kamel Ghribi, presidente di GSD Healthcare Middle East e vicepresidente del Gruppo San Donato, insieme a una delegazione composta tra gli altri da Francesco Galli, Gianvito Martino e Massimo Tivegna, ha incontrato oggi, in occasione di una visita ufficiale di tre giorni in Kenya, il presidente Uhuru Kenyatta e il ministro della Salute Mutahi Kagwe. Temi centrali degli incontri sono stati la collaborazione in campo sanitario tra Italia e Kenya e lo sviluppo della sanità nel Paese africano. Il Gruppo San Donato, in particolare, ha messo a disposizione e supporto del governo keniota il proprio know-how, l’esperienza dei propri medici, ricercatori e manager per il potenziamento e l’efficientamento del più grande centro psichiatrico del Paese e per la creazione di alcuni nuovi e moderni ospedali per acuti.Questa visita rappresenta il primo passo per lo sviluppo di un azione congiunta italo-keniota, nel campo dell’assistenza sanitaria, finalizzata a implementare la rete ospedaliera locale e a garantire alla popolazione cure di qualità sostenibili.”Mai come durante il periodo della pandemia è risultato evidente come la cooperazione in materia sanitaria sia cruciale per il destino dei popoli. A questo compito il Gruppo San Donato intende contribuire con tutte le proprie energie ed i propri talenti”, ha dichiarato il presidente Ghribi.Durante l’incontro Ghribi ha consegnato al presidente Kenyatta l’invito a partecipare alla seconda Conferenza Ecam (European Corporate Council on Africa e Middle East) che si terrà a Roma il prossimo primo novembre in occasione degli eventi conclusivi della presidenza italiana del G20.(ITALPRESS).