“Gt3isti”, Massimo Caci trionfa al Mugello al debutto su Porsche Cayman Gt4

Il gentleman driver siciliano ha saputo ben interpretare il circuito del Mugello sfruttando appieno i 420 cavalli della Cayman Gt4 4.0. Il campionato riservato ai possessori delle vetture della casa di Stoccarda prevede tre sessioni cronometrate ma viene conteggiata la somma dei due migliori tempo sul giro. Sul tracciato asciutto Massimo Caci è riuscito a fermare il crono in 2 minuti e 5 secondi. Il maltempo ha rallentato le velleità dei “Gt3isti” con ritardi al giro anche di 22 secondi. La scorsa stagione agonistica Massimo Caci aveva corso con una meno potente Cayman Gts. “Sono soddisfatto della prestazione ottenuta – commenta Massimo Caci – Sapevo di potere contare del più potente 4 litri capace di 420 cavalli. Sotto la bandiera a scacchi sono rimasto sorpreso di ritrovarmi tra le più performanti 911 Gt3, complici le preziose indicazioni di Walter Palazzo”. Il circus del porschisti, messa in cantina la gara inaugurale a Scarperia, si ritroverà al Red Bull Ring in Austria per la seconda tappa del campionato.