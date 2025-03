“Guardo a Grande Sicilia con molta attenzione”, Di Stefano: “Mpa? Per le provinciali deciderà il partito”

Gela. La sua presenza non è certo passata inosservata, come abbiamo riferito. Ieri mattina, il sindaco Di Stefano, insieme a una delegazione di “Una Buona Idea” (con lui c’erano i consiglieri comunali Sincero e Giorrannello), ha preso parte, a Enna, alla presentazione di “Grande Sicilia”, il soggetto politico nato dalle volontà dell’ex presidente della Regione Lombardo, del sindaco di Palermo Lagalla e dell’ex presidente Ars Micciche’. L’iniziativa, come hanno più volte ricordato i tre fondatori dal palco dell’auditorium dell’università Kore, è pienamente aperta ai civici, quindi a un’area vasta che non sta nei partiti. Il filone del civismo, come abbiamo ricordato, ha in città una sorta di laboratorio ante litteram e proprio Di Stefano e “Una Buona Idea” sono stati precursori. “Grande Sicilia? Sicuramente, è un’esperienza importante da guardare con molta attenzione. Due dei fondatori, Lombardo e Micciche’, li conosco bene – spiega Di Stefano – non dimentichiamo infatti che ci furono candidature alle nazionali con l’accordo tra Mpa e l’allora “Grande sud”. Poi, si aggiunge l’apporto di una personalità assai qualificata come il sindaco di Palermo Lagalla. È un’esperienza civica, autonomista, sicilianista. Ha radici storiche. Un conto è porre attenzione su destra e sinistra, un altro è invece dare centralità ai territori”. Proprio sul concetto di territorio punta parecchio il sindaco pure nella sua corsa alla presidenza della Provincia e un supporto dai pezzi di “Grande Sicilia” non sarebbe affatto sgradito, almeno questa è la sensazione all’indomani della presentazione ennese.