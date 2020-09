Guasti idrici e strada mai ripristinata, “nessuno interviene in via Duca degli Abruzzi”

Gela. Per tentare di riparare l’ennesima rottura alle condotte, in via Duca degli Abruzzi, ad Ospizio Marino, la strada è stata trasformata in un campo di terra battuta. Più volte sono intervenuti gli operai mandati sul posto da Caltaqua, ma oltre al fatto che il guasto si è riproposto, nessuno ha mai riasfaltato. Polvere e detriti sono all’ordine del giorno per chi vive nella zona. Pare ci siano state diverse richieste di intervento, per ripristinare la strada, ma ad oggi sono cadute nel vuoto.