Guasto all’acquedotto Fanaco, undici comuni restano senz’acqua

Caltaqua fornirà aggiornamenti sui tempi di ripristino delle forniture e sui turni di distribuzione. Una situazione insostenibile con uno scaricabarile sulle responsabilità che non risolvono i problemi. Alla fine come sempre le vittime incolpevoli sono solo i cittadini, che però devono pagare un servizio carico di disfunzioni. A Macchitella un cittadino ci ha segnalato che l’acqua che esce dai rubinetti di casa emana un odore nauseabondo. “Sto spendendo un capitale in bottiglia anche per lavarsi – denuncia – mi chiedo fino a quando dovrà continuare questa situazione?”.