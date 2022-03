Guasto nelle campagne, “Mancuso si interessa solo ora, è già in campagna elettorale?”

Gela. C’è tanta tensione tra gli agricoltori locali, che ancora una volta si trovano a dover fronteggiare l’ennesimo guasto alla condotta che dovrebbe garantire le forniture idriche ai campi. Senza un vero apporto dalle dighe e con i guasti che si susseguono, andare avanti è quasi impossibile, come hanno più volte denunciato gli operatori del settore. Nel fine settimana appena trascorso, il parlamentare Ars Michele Mancuso ha spiegato di aver informato l’assessore regionale Toni Scilla. Il forzista non ha escluso l’intervento della protezione civile. Un interessamento, quello del deputato Ars, che gli operatori locali considerano però piuttosto tardivo. “Come mai quest’intervento proprio adesso, forse si tratta di campagna elettorale, visto che a breve si andrà al voto per le regionali? – si chiedono diversi agricoltori locali insieme a Liborio Scudera che ha segnalato il guasto a Giaurone – negli ultimi tre anni abbiamo più volte cercato di contattare il parlamentare regionale Mancuso. L’hanno fatto agricoltori gelesi e niscemesi, ma senza avere risposte. Ora, invece, si interessa delle enormi emergenze che si verificano in questo territorio”.