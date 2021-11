Guasto Spinasanta Alta, ancora lavori in corso: “Distribuzione a pressione ridotta”

Gela. I lavori alla condotta Spinasanta alta sono in corso di esecuzione da diversi giorni e stanno proseguendo. I disagi per le forniture, però, si fanno sentire. Per evitare un’interruzione idrica prolungata, nella giornata di oggi, fanno sapere dagli uffici di Caltaqua, sarà garantita la distribuzione nella zona anche se con una pressione ridotta rispetto a quella consueta, per cui potrebbero verificarsi alcuni disservizi.