Guasto torce biogas, interventi necessari per evitare emissioni: Ato autorizza i lavori

Gela. Il guasto, che ha causato un’esplosione, risale allo scorso mese. Si è fatta impellente la necessità di intervenire nel sistema delle torce del biogas di Timpazzo, ancora oggi nella gestione dell’Ato Cl2 in liquidazione. Dopo le verifiche, Arpa ha fornito delle prescrizioni che vanno attuate prima possibile, anche per non incorrere in sanzioni. Dai rilievi, infatti, è emerso che il cattivo funzionamento delle torce potrebbe generare emissioni pericolose. L’amministratore giudiziario che in questa fase porta avanti l’Ato Cl2, a seguito del sequestro disposto nell’inchiesta sull’impianto di compostaggio, ha autorizzato gli interventi da effettuare per le riparazioni. Verrà individuata la ditta che se ne occuperà.