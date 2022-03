Guerra in Ucraina, anche in città si prepara l’accoglienza: già raccolti molti aiuti

Gela. Nelle prossime settimane, molti profughi ucraini arriveranno anche in Sicilia. In città sono tante le iniziative che si stanno moltiplicando per organizzare la possibile accoglienza e per raccogliere aiuti. Il sindaco Lucio Greco ha già annunciato di aver predisposto una mail istituzionale per raccogliere la disponibilità delle famiglie e dei cittadini all’accoglienza degli sfollati delle zone di guerra. L’indirizzo istituzionale è [email protected]