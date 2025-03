FdI a Grisanti, Di Stefano apprezza “l’opposizione costruttiva”: Scuvera, “cresciamo ancora”

Dal centrodestra locale, ben sapendo della candidatura alla presidenza della Provincia targata Di Stefano, si tenterà di mettere insieme le forze, “senza fare gli stessi errori delle amministrative”.

Scuvera ha parlato dell’evoluzione di un partito rinato in città nel 2019, con i dirigenti della prima ora. “Eravamo inizialmente sottovalutati – ha sottolineato – ma riuscimmo ad arrivare all’otto per cento e arrivarono i complimenti della Meloni. Ora, cresciamo con tanti nuovi ingressi, come quelli dell’ingegnere Iaglietti e dell’avvocato Cafa’. Abbiamo una sfida e dobbiamo dimostrare di saperla affrontare sul nostro territorio. Grisanti nuovo coordinatore è stato condiviso e questo è fondamentale. Dobbiamo costruire un partito in provincia che abbia le stesse percentuali di quelli nazionale e regionale”. Scuvera ha richiamato il lavoro in corso per aprire i due musei, per sbloccare dopo anni l’iter infinito del porto rifugio e ha citato lo “sblocca royalties essenziale per il bilancio stabilmente riequilibrato”.