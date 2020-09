Gulizzi firma accettazione incarico, è il nuovo revisore Ghelas scelto da Greco

Gela. Come anticipato la scorsa settimana da questa testata, il commercialista Giacomo Gulizzi è il nuovo revisore unico della Ghelas. Il nome del professionista, ex consigliere comunale del Pd e attuale componente del collegio sindacale dell’Ato Cl2, è stato formalizzato dal sindaco Lucio Greco. Gulizzi ha firmato questa mattina l’accettazione. La scelta è stata definita su una rosa di candidati, valutata da Greco. La nomina era stata proposta la scorsa settimana, nel corso dell’assemblea Ghelas. Era stato pubblicato un avviso da Ghelas. E’ una fase piuttosto delicata e anche in municipio si attendono altre novità, dal nuovo assessore all’ambiente ad una rotazione che dovrebbe coinvolgere diversi dirigenti. Greco ha sostenuto la nomina di un professionista che in campagna elettorale si è schierato con il progetto politico del consigliere Vincenzo Casciana, ora capogruppo di “Libera-mente”, compagine di maggioranza.