Guzzardi alla guida di diversi settori, interim municipale: Collura allo sviluppo economico

Spetterà invece all’architetto Antonino Collura portare avanti gli uffici dello sviluppo economico. La coperta è sempre corta, dato che Collura guida inoltre altri uffici strategici in municipio, compreso quello dei lavori pubblici e della governance Pnrr. Non ci sono invece vere novità ministeriali sulle richieste avanzate per nuovi innesti dirigenziali, in un contesto di dissesto finanziario.