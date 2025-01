GVM Care & Research promuove la Dieta Mediterranea in una docuserie

ROMA (ITALPRESS) – E’ stata presentata a Palazzo Montecitorio a Roma la nuova docuserie “Mediterranean Melodies”, un viaggio coinvolgente e immersivo nella storia della Dieta Mediterranea: attraverso la voce di medici specialisti, scienziati, chef stellati e imprenditori, la serie racconta tutta la passione e la sapienza che sono racchiuse dietro ai prodotti della nostra tradizione alimentare, amata e copiata in tutto il mondo. Gli specialisti di GVM Care & Research, gruppo ospedaliero presente in 11 regioni con 29 strutture, saranno parte di questo viaggio e guideranno gli spettatori alla scoperta dei benefici della dieta mediterranea per il benessere psicofisico. La docuserie sarà disponibile su Prime Video a partire da metà febbraio con le prime quattro puntate.”Crediamo molto nell’importanza di una sana ed equilibrata alimentazione basata sui principi della dieta mediterranea, intesa non solo come un insieme di alimenti sani ma come un modello di vita che racchiude la salvaguardia dell’ambiente unitamente al benessere umano abbinata a uno stile di vita sano e dinamico – spiega il Professore Giuseppe Speziale, vicepresidente di GVM Care & Research e cardiochirurgo a Ospedale Santa Maria di Bari -. Per questo abbiamo abbracciato con entusiasmo il progetto della docuserie Mediterranean Melodies. Dal canto nostro, cerchiamo di trasferire agli spettatori la consapevolezza che nutrirsi bene è la prima forma di amore verso sè stessi, perchè è vero che siamo quello che mangiamo e un’alimentazione sana e bilanciata, la scelta di cibi freschi e poco elaborati e uno stile di vita attivo, hanno ripercussioni importanti sulla nostra salute fisica e mentale”.Nelle quattro puntate della docuserie, prodotta da Recarcano Srl e Aha Studio e condotta da Maria Grazia Cucinotta, oltre a Speziale si susseguiranno gli specialisti dell’Obesity Center GVM di Ospedale Santa Maria di Bari, il Dottor Antonio Braun, Responsabile dell’Obesity Center GVM e Specialista in Chirurgia Generale e Bariatrica, il Dottor Alberto Calabrese, Nutrizionista, e la Dottoressa Antonia Aspromonte, Psicologa e Psicoterapeuta specializzata in disturbi alimentari, e anche il Dottore Mario Siro Brigiani, Responsabile della Cardiologia ad Anthea Hospital a Bari.Con loro lo spettatore andrà a indagare l’essenza della dieta mediterranea, intesa come strumento di benessere e non solo finalizzato al dimagrimento, scoprirà la filiera che porta sulle nostre tavole i prodotti che sono alla base della piramide alimentare e come ancora oggi siano coltivati e prodotti con sapienza antica. Tutto ciò senza trascurare l’importanza di uno stile di vita sano, che è alla base della prevenzione dei disturbi alimentari, di molte patologie cardiovascolari, neurologiche, endocrinologiche.In particolare, la docuserie affronta il tema del sovrappeso e dell’obesità, condizioni multifattoriali che hanno implicazioni su diversi aspetti della vita del paziente, e che oggi interessano circa 20 milioni di italiani (di cui tra i 5 e i 6 milioni sono obesi), andando ad approfondire anche gli approcci terapeutici più innovativi applicati negli Obesity Center di GVM Care & Research, centri ultraspecialistici dove il paziente in sovrappeso e obeso riceve un inquadramento olistico e multidisciplinare, partendo dalla prevenzione e dall’educazione alimentare.”Negli Obesity Center, a differenza dei centri per l’obesità ampiamente diffusi sul territorio, offriamo al paziente un percorso assistenziale personalizzato, continuativo e multidisciplinare che lo supporti adeguatamente in tutte le fasi, incluso il follow-up post trattamento – spiega il Dottor Antonio Braun -. Sosteniamo la necessità di privilegiare un primo approccio terapeutico clinico, che solo in casi specifici si orienti alla chirurgia bariatrica, mininvasiva e ultraspecialistica”.- Foto spf/Italpress -(ITALPRESS).