Ha accoltellato la compagna, chiesti dieci anni per Pingo: è accusato di tentato omicidio

Torino. Va condannato a dieci anni di reclusione. La richiesta arriva dai pm della procura di Torino, nei confronti del cinquantottenne Crocifisso Pingo, gelese da anni residente nel capoluogo piemontese. E’ accusato del tentato omicidio dell’ex compagna. Dopo la fine della loro lunga relazione, Pingo non avrebbe accettato i continui no della donna, intenzionata a rifarsi una vita. Al culmine dell’ennesima discussione, l’ha accoltellata, usando una lama da cucina. L’ex compagna, ora parte civile nel giudizio, assistita dall’avvocato Anna Rizzo, ha riportato profonde ferite. E’ stata sottoposta ad interventi chirurgici. Pingo si sarebbe accanito, colpendola soprattutto al volto. Per gli investigatori, aveva intenzione di uccidere. Ricostruzione che viene messa in dubbio dal legale di difesa, l’avvocato Tiziana Porcu. Fu l’ex imprenditore edile a chiedere l’intervento dei carabinieri, attendendoli davanti all’ingresso dell’abitazione, in uno stabile della periferia torinese.