Ha aggredito l’anziana madre, “figlio deve lasciare l’abitazione”: trasferito in Cta

Gela. Non può più rimanere con l’anziana madre, cieca, che ha più volte aggredito e picchiato. Il gip del tribunale, su proposta dei pm della procura, ha disposto il trasferimento di un cinquantunenne in una struttura specializzata. L’uomo, finito sotto indagine per aggressioni all’anziana madre, si è presentato questa mattina davanti al giudice delle indagini preliminari. Il magistrato, analizzando quanto ricostruito dagli investigatori, a seguito di fatti che si sono verificati in un arco temporale di diversi mesi, ha ritenuto necessario l’allontanamento. Il cinquantunenne già soffre di turbe psichiche e per ragioni di sicurezza è stato deciso il trasferimento in una struttura, nella quale potrà ricevere trattamenti adeguati.