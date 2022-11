Ha bisogno di cure al “Gaslini”, l’appello per Leo ha già trovato una città solidale

Gela. Il piccolo Leonardo ha chiesto aiuto e Gela sta rispondendo alla grande. Dopo l’appello lanciato da mamma Sara attraverso il Quotidiano di Gela, centinaia di gelesi si sono mobilitati per dare una mano a questa famiglia in difficoltà. Leo ha una cisti al cervello che gli provoca continue crisi epilettiche e scatti di rabbia, una patologia con cui il piccolo già convive da tempo. ora sarà una corsa per arrivare alle cure degli specialisti dell’ospedale “Gaslini” di Genova. Entro le prossime ore, ci sarà il responso della struttura specialistica per il ricovero del piccolo Leonardo. Ecco perché mamma Sara si è appellata alla città per un aiuto. Un’invocazione verso chi può e vuole dare una mano.