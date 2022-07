Ha colpito il figlio con una lama, anziano accusato di tentato omicidio

Gela. Dovrà rimanere in una comunità, con le indagini che sono in corso. Un anziano ultraottantenne, Giuseppe La Rosa, un mese ha inferto almeno una coltellata al figlio, un cinquantasettenne. Pare che ci fosse stata un’accesa discussione e l’anziano non si sarebbe tirato indietro, probabilmente affondando il colpo con una lama. I pm della procura indagano per tentato omicidio. L’anziano è stato sentito. E’ assistito dall’avvocato Paolo Testa. Gli accertamenti degli inquirenti sono in corso. L’aggressione si è verificata all’interno di uno stabile, dove pare che risiedano sia l’anziano che il figlio. Sul posto, dopo le richieste di intervento, c’era stato l’arrivo degli agenti di polizia del commissariato, per i primi rilievi.