Ha denunciato il lavoro irregolare, ora un imprenditore l’ha assunta: “Ho ritrovato la dignità”

Gela. Aveva scelto di denunciare anonimamente le condizioni di lavoro estreme a cui era sottoposta. Oggi, a distanza di tre settimane, “Maria”, così avevamo deciso di chiamarla per tutelare la sua identità, esce allo scoperto e ci racconta il lieto fine della sua storia. Un imprenditore, dopo aver visto il servizio, l’ha contattata e le ha offerto un contratto di lavoro regolare.

La giovane cameriera ci aveva contattati per raccontarci di cosa subiva sul posto di lavoro. Turni massacranti, pagamento in nero, niente ferie e niente garanzie. Il suo contratto prevedeva solo due ore giornaliere ma disponibilità per mezza giornata durante la settimana e l’intero weekend.

Oggi, a distanza di quasi un mese da quella denuncia, qualcosa è cambiato e a raccontarcelo è proprio lei, stavolta mettendoci la faccia. Il suo vero nome è Susan Di Pietro e da qualche giorno ha lasciato il suo vecchio lavoro.