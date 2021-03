Ha diritto al contributo per l’affitto, burocrazia blocca tutto: l’appello di Italiano

Gela. Una normale richiesta di un sussidio dovuto che si trasforma invece in una storia di ordinaria burocrazia italiana. È quanto è successo a Sandro Italiano, che appena qualche mese fa ha partecipato al bando regionale per l’assegnazione del contributo abitativo per chi vive in un appartamento in affitto e non ha le sufficienti capacità di sostentamento.

Sandro presenta la domanda regolarmente e la stessa, dopo essere stata rigettata la prima volta, viene approvata.

Ma qui iniziano i problemi, Sandro manda l’Iban del suo conto per ricevere il contributo, salvo poi scoprire dal suo istituto di credito che il suo conto corrente era stato chiuso per mancanza di movimentazione. Sandro allora prova a comunicare la variazione alla Regione ma da allora non riceve più alcuna risposta.