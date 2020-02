Ha gestito progetto per migranti ma Comune non paga, caso cooperativa in consiglio comunale

Gela. Per un anno, dal 2018 al 2019, ha gestito uno dei progetti del programma Sprar (il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), ma ad oggi la cooperativa Assi, che era stata indicata dal Consorzio Sol.Co, non ha ricevuto le spettanze economiche dovutegli da Palazzo di Città. Il Comune avrebbe dovuto fare da tramite per il successivo versamento delle somme, legate a finanziamenti ministeriali. Il consigliere comunale del Movimento cinque stelle Virginia Farruggia, domani, chiederà in aula spiegazioni all’amministrazione comunale. Ha presentato un’interrogazione sul caso. Il 15 febbraio scade il termine ultimo per la rendicontazione dei fondi ministeriali, che rischiano di dover ritornare indietro.