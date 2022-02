Ha il green pass ma non può fare la visita, rabbia paziente: “Mi hanno rimandata a casa”

“Non posso camminare e per questo uso il bastone. Anche solo spostarmi mi crea dolori insopportabili – spiega – ho mostrato tutto ai medici, che però hanno deciso che non potevo sottopormi alla visita. E’ mai possibile che noi pazienti dobbiamo sopportare tutto questo, nonostante il rispetto delle prescrizioni previste, anche contro il Covid?”.

Dall’ospedale fanno sapere che la paziente è stata accolta ma che ha rifiutato di sottoporsi a tampone, anche gratuito. Per entrare in reparto, è obbligatorio. La visita è stata rinviata alla prossima settimana perchè il caso “non è grave”, così spiegano. In quel momento, medici e operatori erano impegnati in accessi vascolari per pazienti oncologici.