Ha partorito a Catania la donna di Riesi positiva al Covid 19

Gela. Non cambia il numero di positivi in città. Sono sette in totale ma c’è una novità. La donna di Riesi che era stata ricoverata all’ ospedale “Vittorio Emanuele” è stata infatti trasferita all’ospedale San Marco di Catania, dove ha partorito proprio oggi. Le sue condizioni sono buone, così come il neonato. I medici la sottoporranno a nuovo tampone per confermare la positività al coronavirus. Quella del trasferimento è stata solo una scelta precauzionale.