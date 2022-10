“Ha precedenti penali anche per occupazione abusiva”, niente autorizzazione ad esercente

Anche secondo i giudici del Tar “i precedenti penali a carico del ricorrente emergenti dal casellario giudiziale prodotto in atti (con condanne per reati concernenti occupazioni abusive di spazi demaniali) unitariamente considerati con procedimenti penali pendenti (per reati tributari e contro il patrimonio) e rendono la motivazione del provvedimento sull’assenza del requisito della buona condotta non illogica o manifestamente contraddittoria”. Non era stata accolta la richiesta di sospensiva. Il ricorso venne presentato cinque anni fa, ma la decisione del Tar è stata appena formalizzata, con le relative motivazioni.