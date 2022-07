“Ha preso le distanze dal passato”, revoca sorveglianza Gueli: accolto ricorso

Gela. Dovrà essere riconsiderata la posizione del cinquantenne Antonio Gueli, con un passato fatto di pesanti condanne incassate per vicende legate alla guerra di mafia e sottoposto a sorveglianza speciale fin dal 1997. I giudici della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso presentato dalla difesa di Gueli, rappresentata dall’avvocato Flavio Sinatra. Sia i giudici del tribunale di Caltanissetta che quelli della Corte d’appello nissena avevano respinto la richiesta di revoca della misura. Ribadirono la “pericolosità” del cinquantenne, proprio per i suoi trascorsi e perché non avrebbe del tutto preso le distanze dai gruppi di mafia. Valutazioni che la difesa ha del tutto respinto, rivolgendosi alla Cassazione. I magistrati romani hanno accolto il ricorso, con una pronuncia di annullamento con rinvio del decreto emesso dalla Corte d’appello. In sostanza, dovranno essere ancora una volta i giudici di secondo grado ad esprimersi, ma seguendo la linea indicata dalla Cassazione. In base alla motivazione emessa e nonostante la richiesta di rigetto del ricorso, avanzata dalla procura generale, secondo i giudici di Cassazione non ci sarebbe stata una valutazione scrupolosa dell’attuale situazione di Gueli e del suo percorso di reinserimento. Il cinquantenne, già da tempo, lavora e aveva trovato occupazione in Toscana, prima di rientrare in città. Un ritorno che per la Corte d’appello avrebbe potuto costituire un tentativo di riallacciare i rapporti con i clan, conclusioni che per la difesa non sono mai state supportate neanche da relazioni di polizia. Gueli, dopo le vicende che l’hanno coinvolto e le relative condanne espiate, secondo la difesa ha preso le distanze dal suo passato, avviando un percorso diverso e di rinserimento sociale.