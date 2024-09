Ha ucciso la madre, Tinnirello ammette davanti al gip: conclusa autopsia

Il gip si è riservato di decidere e ha disposto la convalida con la detenzione in carcere ma in un istituto di pena dotato di reparto psichiatrico interno. In giornata, con incarico affidato allo specialista Cataldo Raffino, è stata svolta l’autopsia sul corpo della vittima. La relazione successiva servirà agli inquirenti per avere maggiori riscontri sulla dinamica di quanto accaduto nell’abitazione di via Vitali, lunedì sera. I funerali di Francesca Ferrigno potrebbero tenersi già domani.