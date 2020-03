Ha violato il “coprifuoco”, era dal parrucchiere: giovane denunciato

Gela. La città continua ad essere sottoposta ai controlli per il rispetto del coprifuoco introdotto con le disposizioni anti-Coronavirus. Nelle scorse ore, un giovane è stato denunciato. I poliziotti lo avrebbero trovato all’interno di una parrucchieria, senza alcun giustificato motivo. Anche l’attività commerciale non avrebbe rispettato l’obbligo di chiusura. Il giovane avrebbe cercato di giustificare la presenza, con l’acquisto di un prodotto. Per i poliziotti, però, avrebbe approfittato dell’apertura per il taglio dei capelli, violando il divieto.