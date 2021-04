Ha violentato la figlia minorenne, un 36enne niscemese in carcere

Il gip ha riconosciuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato. Le indagini, coordinate dalla procura, sono state condotte dalla stazione carabinieri di Niscemi, alla quale la madre della minore si è rivolta per denunciare i fatti chiedendo tutela. L’uomo, in esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, è stato tratto in arresto dai militari dell’arma e tradotto in carcere.