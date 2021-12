Hamilton domina il venerdì di libere ad Abu Dhabi

YAS MARINA (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton si aggiudica il primo round. Il venerdì di libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima tappa di un Mondiale che vede il pilota Mercedes e Max Verstappen appaiati a pari punti in vetta, premia il sette volte iridato che al pomeriggio sigla il miglior crono di giornata in 1’23″691. L’olandese, che invece era stato il più veloce al mattino in 1’25″009 rifilando tre decimi e mezzo a Hamilton (terzo crono), accusa 641 millesimi di ritardo al termine delle Fp2 – chiuse in leggero anticipo dopo che Kimi Raikkonen è finito contro le barriere danneggiando la sua Alfa Romeo – e deve accontentarsi del quarto tempo, dietro anche Esteban Ocon con la Alpine (+0″343) e Valtteri Bottas con l’altra Mercedes (+0″392). Alle spalle di Verstappen, comunque convincente sul passo gara, il compagno di squadra Sergio Perez, mentre sono apparse in ritardo le due Ferrari, all’ottavo e nono posto con Charles Leclerc (+0″866) e Carlos Sainz (+1″153).(ITALPRESS).